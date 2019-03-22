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При взрыве на химзаводе в Китае погибли 47 и пострадали 650 человек

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© social media

В Китае на химическом заводе «Цзянсу Тяньцзяи» на территории химического промышленного парка «Чэньцзяган» в уезде Сяншуй городского округа Яньчэн произошел мощный взрыв, унесший десятки жизней.

По последним данным, в результате взрыва погибли как минимум 47 человека и более 650 пострадали. Около трех тысяч работников химпредприятий и до тысячи местных жителей были экстренно эвакуированы, а анятия в школах и детских садах в зоне ЧП прекращены, передает РИА Новости.

О причинах происшествия пока не сообщается. Председатель КНР, генеральный секретарь ЦК Компартии Китая Си Цзиньпин дал поручение местным чиновникам разобраться и оказать помощь пострадавшим. Сам Цзиньпин находится с четырехдневным официальным визитом в Италию, после чего направится во Францию и Монако.

Момент взрыва и первые минуты после него оказались записаны многими камерами, как стационарными, так и камерами смартфонов бывших поблизости людей. Несколько из них опубликовал телеканал RT.

В начале марта в результате технологического взрыва, прогремевшего на заводе по производству пластиковой тары «Русджам» в Гороховце Владимирской области пострадали семь рабочих. Им была оказана медицинская помощь.

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