В Росгвардии объяснили инцидент с голым мужчиной в Третьяковке
- 21 марта 2019, 19:55
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Информация о мужчине, прогулявшемся в одних стрингах по залам Третьяковской галереи в Москве, поступила уже после того, как он покинул здание галереи.
Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка Росгвардии.
«Смотрительницы музея тревожную кнопку не нажимали», — рассказал собеседник агентства.
Что же касается бездействия сотрудников Росгвардии, в пресс-службе объяснили, что у них не было физической и юридической возможности остановить правонарушителя, поскольку в их задачу входит только обеспечение безопасности у входа в Третьяковку.
Данный инцидент будет рассмотрен дополнительно, заверил официальный представитель ведомства Валерий Грибакин, отметив при этом, что Росгвардия находится в плотном контакте с Министерством культуры.
Как известно, накануне вечером почти полностью обнаженный мужчина с краской на теле совершил экскурсию по Третьяковке и беспрепятственно полюбовался картинами. Все это время его кто-то снимал на камеру.
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