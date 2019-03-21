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В Росгвардии объяснили инцидент с голым мужчиной в Третьяковке

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© youtube.com

Информация о мужчине, прогулявшемся в одних стрингах по залам Третьяковской галереи в Москве, поступила уже после того, как он покинул здание галереи.

Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка Росгвардии.

«Смотрительницы музея тревожную кнопку не нажимали», — рассказал собеседник агентства.

Что же касается бездействия сотрудников Росгвардии, в пресс-службе объяснили, что у них не было физической и юридической возможности остановить правонарушителя, поскольку в их задачу входит только обеспечение безопасности у входа в Третьяковку.

Данный инцидент будет рассмотрен дополнительно, заверил официальный представитель ведомства Валерий Грибакин, отметив при этом, что Росгвардия находится в плотном контакте с Министерством культуры.

Как известно, накануне вечером почти полностью обнаженный мужчина с краской на теле совершил экскурсию по Третьяковке и беспрепятственно полюбовался картинами. Все это время его кто-то снимал на камеру.

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