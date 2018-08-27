Жительница Новосибирска умерла после выходки 9-летнего внука

В Новосибирске от переживаний за пропавшего внука умерла его бабушка.

В сообщении сообщества «Инцидент Новосибирск» в Instagram говорится о том, 9-летний Егор пропал вечером 20 марта, не вернувшись домой из школы.

На его поиски были мобилизованы сотни людей. За ночь волонтеры расклеили 1200 ориентировок.

Мальчика искали в подъездах, заброшенных зданиях, ямах и коллекторах.

Когда уже казалось, что ребенок так и не будет найден, Егор неожиданно нашелся. Выяснилось, что он переночевал в гостях у одноклассника тайком от своих и его родителей.

К сожалению, 60-летняя бабушка Егора не смогла перенести пропажу внука. Утром она умерла от сердечного приступа.