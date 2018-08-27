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Работа всех электронных сервисов МВД приостановлена на неопределенный срок

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© pixabay.com

При входе на сайт МВД России посетителей ожидает неприятный сюрприз. Объявление извещает их о том, что «в настоящее время ведутся работы по совершенствованию интернета-сайта».

Насколько долго они продлятся, не сообщается.

Как пишут «Новые Известия», предоставление услуг приостановлено, из-за чего россияне лишились возможности получить миграционные услуги или оформить водительские удостоверения.

Кроме того, ГИБДД перестала регистрировать автомобили и выписывать штрафы, так как невозможно по номеру пробить ФИО автовладельца.

По данным «Коммерсанта», также перестали работать большинство сервисов, являющихся частью информационной системы ИСОД МВД.

В мае 2017 года серверы МВД России, включая ГИБДД, попали под воздействие вредоносной программы.

В октябре 2018 года ГИБДД не смогла вынести около 5,4 млн штрафов из-за технической ошибки, возникшей в базе данных Федеральной информационной системы (ФИС).

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