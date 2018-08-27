Работа всех электронных сервисов МВД приостановлена на неопределенный срок
- 21 марта 2019, 17:30
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
При входе на сайт МВД России посетителей ожидает неприятный сюрприз. Объявление извещает их о том, что «в настоящее время ведутся работы по совершенствованию интернета-сайта».
Насколько долго они продлятся, не сообщается.
Как пишут «Новые Известия», предоставление услуг приостановлено, из-за чего россияне лишились возможности получить миграционные услуги или оформить водительские удостоверения.
Кроме того, ГИБДД перестала регистрировать автомобили и выписывать штрафы, так как невозможно по номеру пробить ФИО автовладельца.
По данным «Коммерсанта», также перестали работать большинство сервисов, являющихся частью информационной системы ИСОД МВД.
В мае 2017 года серверы МВД России, включая ГИБДД, попали под воздействие вредоносной программы.
В октябре 2018 года ГИБДД не смогла вынести около 5,4 млн штрафов из-за технической ошибки, возникшей в базе данных Федеральной информационной системы (ФИС).
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