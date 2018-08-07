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В Крыму ученица умерла, отравившись лекарствами в школе

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© flickr.com

В Крыму в городе Красноперекопске ученица умерла после отравления неизвестными препаратами в школе, сообщает РИА Новости.

Как рассказал агентству директор республиканского центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи Сергей Олефиренко, еще одна школьница попала в реанимацию.

«Две школьницы. Отравление медикаментами. Девочка 15 лет скончалась, 14 лет — в реанимации», — приводит агентство слова директора центра.

Олефиренко отметил, что инцидент произошел в 4-й школе Красноперекопска, расположенного на севере полуострова.

По его словам, скорая забрала девочек из школы, а препараты, которыми они отравились, пока неизвестны.

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