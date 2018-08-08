В школах распространили фейк о смертельных продуктах

Родители российских школьников получают фейковую информацию о вреде пищевых продуктов, производимых на Украине. Об этом рассказал популярный блогер Алексей Наседкин.

Причем, по его мнению, вполне вероятно, что родиной этого фейка является именно Украина, потому что в перечне вредных продуктов, когда говорится, где они произведены, используется предлог «в», а не «на».

Блогер сообщил, что его жена получила вот такое СМС-сообщение на телефон:

«Уважаемые родители! Школа доводит до нашего сведения, что в реанимации инфекционки умер мальчик. На выходных он выпил тархун (в стекле). Поднялся билирубин, интоксикация, 2 дня комы, спасти не удалось!!! Говорите с детьми, объясняйте! Там сейчас находится еще девочка — выпила Ситро (стекло, марку не помнит) девочка под капельницами с пятницы. Обошлись без реанимации. Как сказала врач, там пол отделения с теми же результатами после энергетиков. Распространяйте информацию и предупреждайте детей!»

По словам Наседкина, пунктуацию и орфографию сообщения он сохранил в неприкосновенности.

Затем блогер привел список якобы опасных для детей продуктов. Вот только три наименования из полутора десятков: «Напиток „Тархун“, произведен в Украине (марка „Росинка“) — содержит опасный краситель Е102; Безалкогольный напиток „Schweppes“, произведен в Украине „Пряна Журавлина“ (компания Кока-Кола) — содержит опасный краситель Е129; Безалкогольный сокосодержащий напиток Fanta, Произведен в Украине (компания Кока-Кола) — содержит опасный краситель Е104…»

В завершение своего поста Наседкин отметил, что люди образованные, случись им прочесть это сообщение, быстро его сотрут и забудут, но родители ведь бывают разные, «достаточно вспомнить, в какой бред многие наши сограждане продолжают охотно верить», сообщает газета «Новые Известия».