В Северном полушарии наконец-то наступила весна

Сегодня ночью, 21 марта, в Северное полушарие наконец-то пришла весна. По крайней мере с астрономической точки зрения.

Весна наступила в 00 часов 58 минут по московскому времени, и теперь день начнет расти, а ночь — убывать до летнего солнцестояния 21 июня.

Если кто-то не знает или забыл, то напомним, почему происходит равноденствие. Наша планета вращается вокруг своей оси, поэтому на Земле происходит смена дня и ночи. Но эта ось не строго вертикальна, из-за этого в течение года то Северное, то Южное полушарие оказываются ближе к звезде — так меняются сезоны.

Бывают и промежуточное положение — день, когда вся планета освещена одинаково. Такое событие называется солнцестояние, и оно происходит дважды в год: в конце марта и сентября.

Когда происходит равноденствие Солнце встает точно на востоке и заходит точно на западе, находясь ровно 12 часов над горизонтом и 12 часов под горизонтом, то есть продолжительность дня и ночи на всей Земле одинакова.

Сегодня, 21 марта 2019 года, в день весеннего равноденствия, Солнце находится в созвездии Рыб. Начиная с завтрашнего дня оно будет восходить на северо-востоке, а заходить на северо-западе.



На Руси равноденствие считалось праздником и люди старались отметить его с большим размахом. Этот день считался началом нового этапа жизни, обновления природы и человека.

Люди в древности верили, что в день весеннего равноденствия можно определить, какая будет погода в предстоящем году: если день равноденствия был морозным, это означало, что тепло придёт не скоро, а если день выдался теплым и солнечным, то скоро снег окончательно растает, и начнется настоящая весна.