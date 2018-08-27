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Педофил удерживал мальчика в московской коммуналке 10 лет

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© noticiasenlamira.com

Москвич в течение 10 лет держал в рабстве похищенного им девятилетнего мальчика, сообщает НТВ.

По свидетельству знакомых ребенка, он уже в девятилетнем возрасте пил, курил и убегал из дома из-за проблем в семье.

В 2007 году подозреваемый заманил мальчика к себе домой и много лет не выпускал его из квартиры. Все это время ребенка искали по всей стране, а он находился в соседнем доме в коммунальной квартире.

По делу в качестве свидетеля проходит мать педофила, которую не удивило неожиданное появление ребенка.

Через несколько лет похититель стал отпускать своего пленника на улицу, и в 2017 году подростка остановили полицейские и попросили предъявить документы. При мальчике их, конечно же, не оказалось, после чего в полиции проверили его фамилию по базе и обнаружили, что похищенный ребенок уже 10 лет находится в розыске.

По возвращении в семью, пострадавший прошел курс реабилитации, в том числе заново учился читать и писать, отмечает телеканал.

Свою вину педофил признал, ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Москве педофил насиловал взятых из приюта детей.

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