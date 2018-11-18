В мусорном баке у жилого дома в Петербурге обнаружили ртуть

На контейнерной площадке у жилого дома в Невском районе Санкт-Петербурга была обнаружена ртуть в мусорном баке.

Об этом сообщает пресс-служба городского комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности.

Сигнал об обнаружении разлитой ртути около дома 61 на улице Седова поступил днем 20 марта от водитель мусоровоза. Он сделал страшную находку при трамбовке мусора.

«Загрязненными ртутью оказались три контейнерные площадки, а также порядка 7 тонн собранных ранее бытовых отходов, одежда и обувь водителя», — приводит сообщение РИА Новости.

Уточняется, что общая площадь загрязнения составила 15 квадратных метров.

Вокруг контейнерных площадок и мусоровоза поставили ограждения. Личные вещи водителя и машина прошли обработку. После этого мусоровоз с загрязненными ртутью отходами отправили на производственную базу ГУП «Экострой». Мусорный бак планируется утилизировать.

По данным комитета, в настоящее время концентрация паров ртути в воздухе составляет 0,6 от предельно допустимой нормы. Угрозы для населения нет.

Ранее сообщалось, что во Владивостоке рядом со спортивной школой олимпийского резерва разлилась ртуть на площади около 300 квадратных метров.