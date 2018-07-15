Житель Урала покончил с собой в СИЗО после отказа родных приютить его

Житель Нижнего Тагила свел счеты с жизнью в следственном изоляторе после отказа родственников принять его в своей квартире, которая была избрана местом домашнего ареста.

По словам руководителя пресс-службы ГУФСИН по Свердловской области Александра Левченко, мужчина находился в СИЗО всего сутки.

«В качестве меры пресечения рассматривался домашний арест, но родственники, на жилплощади которых он хотел проживать, отказались его принять», — рассказал Левченко РИА Новости.

Он уточнил, что признаков насильственной смерти на теле погибшего обнаружено не было.

В настоящее время ФСИН и следственные органы проводят проверку по факту суицида.

Ранее сообщалось, что в помещении санитарной обработки заключенных СИЗО-12 Зеленограда покончил с собой 29-летний Илья Асеев, приговоренный к пожизненному заключению за убийство пятерых байкеров.