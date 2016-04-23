Вынесен приговор лидеру «тамбовской» ОПГ Барсукову

Куйбышевский районный суд Санк-Петербурга признал виновными в организации преступного сообщества и участия в нем Владимира Барсукова и Вячеслава Дрокова.

Первый из них приговорен к 24 годам колонии строгого режима, а второй - к 21 году лишения свободы, передает ФАН из зала суда.

Следствие и суд установили, что в 2005 году Барсуков и Дроков решили создать преступное сообщество для рейдерских захватов недвижимости в Петербурге и других преступлений, сообщается на сайте СК РФ.

К участию в ОПГ осужденные привлекли лиц, обладающих знаниями в юриспруденции, а также связями с представителями госорганов.

В итоге в период с марта 2005 года по июнь 2006 года члены преступного сообщества совершили тяжкие преступления в отношении собственности 13 юридических лиц, а также против государственной власти.

В приговоре было отмечено, что Барсуков осуществлял общее руководство, определял объекты преступных посягательств и распределял доходы, полученные преступным путем, пишет «Интерфакс».

По данным агентства, во время оглашения постановления суда, Барсуков разгадывал сканворд.

Ранее сообщалось, что главу новокузнецкой ОПГ застрелили сразу после его выхода из тюрьмы.