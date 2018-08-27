Дрессированная собака отучила школьницу отвлекаться на телефон за уроками

В Сети стал вирусным ролик, где пёс стоит на задних лапах перед столом девочки, которая делает уроки. Видео было снято в китайском городе Гуйян. Отец школьницы пояснил, что его дочь постоянно брала в руки смартфон и отвлекалась от выполнения домашнего задания. Тогда мужчина решит поручить контроль своей дрессированной собаке. И у него получилось.

Я с раннего возраста дрессировал собаку, так что она теперь может выполнить любую команду. Когда я заметил, что дочка во время выполнения уроков постоянно отвлекается на свой смартфон, я поручил собаке следить за ней, пока она занимается, — рассказал находчивый отец изданию Daily Mail.

На видеокадрах школьница сидит за журнальным столиком, склонив голову над учебниками, а белоснежный пёс стоит перед ней, опираясь двумя лапами о стол, и пристально наблюдает, чем девочка занимается. Позже к псу присоединяется ещё одна собака.

Ролик набрал почти полмиллиона просмотров, а отца в соцсетях тут же назвали чёртовым гением.

Как вам такой лайфхак? А как вы заставляете детей делать уроки, не отвлекаясь на телефоны?

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