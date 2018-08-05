Перейди на Федота: в соцсетях поделились способами борьбы с икотой

На людей время от времени нападает икота, и у каждого человека есть свои способы справиться с этой напастью. Одни вспоминают классическую поговорку «Икота-икота, перейди на Федота, с Федота — на Якова, с Якова — на всякого», другие проводят поражающие воображение ритуалы. Недавно блогерша с ником Вандердаша узнала чудодейственный способ мгновенно избавиться от икоты и поспешила поделиться им со своими подписчиками в Twitter. И пока одни благодарят девушку, другие делятся своими лайфхаками.

Итак, вот он, секрет:

Сегодня узнала, что, когда икаешь, надо просто вытянуть руки вверх и потянуться. Попустило моментально. Как я без этого знания 24 года прожила, я хз.

Пользователи понаставили публикации лайков и щедро поделились своими способами борьбы с икотой. И некоторые из них очень странные: от «пить воду, стоя раком» до «приседать у стены пять раз».

Заодно из треда можно узнать способ справиться с желанием чихнуть.

Для этого нужно нажать на носовую перегородку.

А вы как спасаетесь от икоты? Расскажите нам свой способ в комментариях!