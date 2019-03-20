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СМИ: на странице Бастрыкина в соцсети появилось объяснение по поводу лупы

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© youtube.com

Запись с разъяснением, чем оптическое увеличение отличается от цифрового, появилась на странице, которая, вероятно, принадлежит главе СК РФ Александру Бастрыкину, в соцсети «ВКонтакте».

Два дня назад, как сообщал «Ридус», председатель Следственного комитета, рассматривающий фотографию на ноутбуке с помощью лупы, стал новым мемом. Действие происходило во время приема граждан в Москве.

Интернет-пользователи сыронизировали, что глава СК таким образом разыскивает экстремистов.

Как предполагает издание Znak.com, Бастрыкин, видимо, прокомментировал огромное количество шуток, которые посыпались в его адрес после публикации фотографии.

Тем, кто не знает разницы между оптическим и цифровым увеличением, рекомендую прочесть информацию, расположенную ниже. А вообще: привет поколению „цифровиков“! Да здравствует Всеобщая виртуализация! Долой астрофизику и телескопы! Снимай звездное небо на планшет и увеличивай изображение на нем до бесконечности! Затем тщательно пересчитай пиксели. И ты познаешь все тайны вселенной! — приводит издание начало поста со страницы в соцсети.

Далее идет разъяснение, чем отличается оптический зум от цифрового и что при использовании последнего «теряется качество изображения».

Издание отмечает, что аккаунт Бастрыкина не верифицирован (нет синей галочки), но при этом у него в друзьях есть большое число пресс-секретарей различных управлений СКР.

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