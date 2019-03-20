На поверхности Ультима Туле найдена органика и водяной лед

Руководители миссии New Horizons прислали новые данные об астероиде Ультима Туле, изучением которого с января занимается космическая станция.

Ультима Туле располагается недалеко за орбитой Плутона, а его размер — от 25 до 45 км. Астрономы впервые обнаружили его с помощью орбитального телескопа «Хаббл».



Новые данные, полученные с помощью станции New Horizons, показали наличие водяного льда, метанола и толинов на поверхности астероида. Благодаря точным снимкам Ультима Туле ученые смогли составить первую геоморфологическую карту поверхности астероида и выделить на ней места расположения возвышенностей, впадин, кратеров и борозд.

Самая крупная впадина на астероиде получила название Мэриленд. Предполагается, что именно она является главным кандидатом на роль ударного кратера.

Скорее всего, многие из впадин и ям на поверхности Ультима Туле могут быть расширившимися трещинами или образоваться в результате сублимации летучих веществ, — пояснили руководители миссии.

Недавно аппарат прислал снимки астероида, из которых ученые создали 3D-модель. Она показала, что Ультима Туле похож на снеговика — контактную двойную систему из двух небольших тел, «слипшихся» друг с другом.

Этапы образования Ультима Туле

Сейчас астероид находится за пределами видимости New Horizons — зонд уже улетел вглубь пояса Койпера, однако продолжает передавать на Землю данные об астероиде. Аппарат собрал информацию на 3 Гб и сейчас отправляет фотографии в обсерваторию.

Ожидается, что полный объем данных ученые получат не раньше сентября 2020 года.

New Horizons уже давно помогает NASA собирать данные о космических объектах. Зонд был запущен в 2006 году, и основной миссией аппарата было исследование Плутона.

