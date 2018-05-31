В курской школе дети-инвалиды не могут подняться выше первого этажа

В Курске родители детей-инвалидов, обучающихся в школе-интернате № 2, пожаловались, что в учреждении нет пандусов, поручней и лифта, сообщает «СНЕГ.TV».

Они отметили, что школа не приспособлена для обучения детей с заболеваниями опорно-двигательного аппарата.

По их словам, испытывающие трудности при передвижении ученики вынуждены буквально карабкаться по лестнице на второй и третий этажи.

Родители также говорят, что некоторые дети могут передвигаться только на колясках, поэтому выше первого этажа они подняться не могут.

Вся инфраструктура им доступна, столовая, выход на территорию, посещение медкабинета. Чтобы попасть на этаж выше, они действительно испытывают сложности. Но у нас приобретено мобильное устройство, которое может перемещаться по этажам. Это гусенично-подъемное устройство: крепится коляска и ребенка можно поднять на этажи, — рассказала изданию директор школы-интерната Марина Хмелевская.

Выяснилось, что школа была построена в 60-х годах. Изначально она предназначалась для детей, оставшихся без родителей.

По словам Хмелевской, сейчас сирот становится все меньше и было принято решение создать на базе интерната школу для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата.

Таких детей начали принимать в интернат с 2013 года. Предполагалось, что пройдет плановая реконструкция. В 2015 году был сдан специальный корпус медицинский корпус, где, по словам директора, созданы все условия для этой категории детей.

Планировалось отремонтировать и остальные здания, но проект по финансированию приостановили.

Директор отметила, что родители хотят, чтобы в будущем их дети поднимались на другие этажи, где находятся кабинеты физики и химии. Сейчас, по ее словам, все дети с такими заболеваниями в основном учатся в начальной школе, кабинеты которой расположены на первом этаже.