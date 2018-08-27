Французская прокуратура предъявила обвинения сенатору Сулейману Керимову

Во Франции члену Совета Федерации РФ Сулейману Керимову прокуратура Ниццы предъявила новые обвинения, пишет французская газета Nice-Matin.

Издание отмечает, что сенатор уже приезжал для ознакомления к прокурору и покинул Дворец правосудия под обязательство заплатить залог в размере 20 миллионов евро.

Газета также пишет, что новые обвинения связаны с вероятным «соучастием в уходе от налогов».

Предположительно, речь идет о покупке Керимовым нескольких вилл на Лазурном Берегу, включая виллу Hier, которую он приобрел якобы за 127 миллионов евро, в то время как, согласно документам, сенатор заплатил 35 миллионов евро.

Прокурор Ниццы Жан-Мишель Прэтр подтвердил РИА Новости, что Керимову предъявлены обвинения в пособничестве уклонению от уплаты налогов.

В мае прошлого года, как сообщал «Ридус», во Франции сняли все обвинения, предъявленные ранее российскому сенатору Сулейману Керимову.

В ноябре 2017 года Сулеймана Керимова задержали в аэропорту Ниццы, так как у него не было с собой дипломатического паспорта. Его обвиняли в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов путем покупки вилл на Лазурном Берегу по заниженной цене и на подставных лиц. Сенатор свою вину не признал.

В мае 2018 года Керимов попал в больницу из-за проблем с сердцем.