Французская прокуратура предъявила обвинения сенатору Сулейману Керимову
- 20 марта 2019, 12:06
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
Во Франции члену Совета Федерации РФ Сулейману Керимову прокуратура Ниццы предъявила новые обвинения, пишет французская газета Nice-Matin.
Издание отмечает, что сенатор уже приезжал для ознакомления к прокурору и покинул Дворец правосудия под обязательство заплатить залог в размере 20 миллионов евро.
Газета также пишет, что новые обвинения связаны с вероятным «соучастием в уходе от налогов».
Предположительно, речь идет о покупке Керимовым нескольких вилл на Лазурном Берегу, включая виллу Hier, которую он приобрел якобы за 127 миллионов евро, в то время как, согласно документам, сенатор заплатил 35 миллионов евро.
Прокурор Ниццы Жан-Мишель Прэтр подтвердил РИА Новости, что Керимову предъявлены обвинения в пособничестве уклонению от уплаты налогов.
В мае прошлого года, как сообщал «Ридус», во Франции сняли все обвинения, предъявленные ранее российскому сенатору Сулейману Керимову.
В ноябре 2017 года Сулеймана Керимова задержали в аэропорту Ниццы, так как у него не было с собой дипломатического паспорта. Его обвиняли в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов путем покупки вилл на Лазурном Берегу по заниженной цене и на подставных лиц. Сенатор свою вину не признал.
В мае 2018 года Керимов попал в больницу из-за проблем с сердцем.
Войти через социальные сети: