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Более трети российских начальников конфликтовали с подчиненными

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© pexels.com

Число россиян, у которых случались конфликты с начальством, составило 18%, следует из соцопроса сервиса по поиску работы Superjob.

В то же время, по данным исследования, конфликты с сослуживцами случались у 17% россиян.

А вот среди руководителей с подчиненными конфликтовали 35% респондентов.

Выяснилось, что чаще всего с коллегами и с руководством конфликтуют мужчины (19% и 21%). Женщины, согласно опросу, менее склонны к конфликтам (16% и 14% соответственно).

При этом десятая часть респондентов считает, что инициаторами последнего конфликта на работе были коллеги, и лишь 2% назвали инициатором себя.

Что касается начальников, то почти каждый пятый (19%) считает, что конфликт развязан подчиненным, 9% указали на себя.

Интересно, что подавляющее большинство российских граждан (77%) вообще не сталкивались с конфликтами на работе. При этом не конфликтовали с подчиненными более половины начальников (59%).

Опрос проводился среди 5 тысяч сотрудников российских компаний в 608 населенных пунктах и среди 500 руководителей в 106 населенных пунктах РФ, сообщает ТАСС.

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