Более трети российских начальников конфликтовали с подчиненными
- 20 марта 2019, 10:01
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
Число россиян, у которых случались конфликты с начальством, составило 18%, следует из соцопроса сервиса по поиску работы Superjob.
В то же время, по данным исследования, конфликты с сослуживцами случались у 17% россиян.
А вот среди руководителей с подчиненными конфликтовали 35% респондентов.
Выяснилось, что чаще всего с коллегами и с руководством конфликтуют мужчины (19% и 21%). Женщины, согласно опросу, менее склонны к конфликтам (16% и 14% соответственно).
При этом десятая часть респондентов считает, что инициаторами последнего конфликта на работе были коллеги, и лишь 2% назвали инициатором себя.
Что касается начальников, то почти каждый пятый (19%) считает, что конфликт развязан подчиненным, 9% указали на себя.
Интересно, что подавляющее большинство российских граждан (77%) вообще не сталкивались с конфликтами на работе. При этом не конфликтовали с подчиненными более половины начальников (59%).
Опрос проводился среди 5 тысяч сотрудников российских компаний в 608 населенных пунктах и среди 500 руководителей в 106 населенных пунктах РФ, сообщает ТАСС.
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