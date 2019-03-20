Россияне стали плохо относиться к американцам и украинцам

Число россиян, негативно относящихся к США, согласно социологическому опросу «Левада-Центра», составило 56%.

Примечательно, что столько же респондентов центра высказали свое негативное отношение к Украине — 56%.

При этом 27% принявших участие в опросе назвали свое отношение к США «очень плохим» и 29% участников опроса — «в основном плохим».

К Украине «очень плохо» относятся 25% респондентов, 31% опрошенных — «в основном плохо».

В то же время о позитивном отношении как к Украине, так и к США заявили по 34% респондентов.

В отношении ЕС симпатии и антипатии граждан России распределились примерно поровну, однако большинство респондентов все-таки сообщило о своем негативном отношении.

Согласно опросу, 45% респондентов негативно относятся к ЕС, 42% — позитивно.

К Белоруссии большинство россиян демонстрирует только хорошие чувства: 32% респондентов относятся «очень хорошо» и 55% опрошенных — «в основном хорошо», отмечает «Интерфакс».

Ранее сообщалось, что, согласно опросу ВЦИОМ, большая часть россиян не верит, что результаты предстоящих президентских выборов на Украине поспособствуют улучшению двусторонних отношений Москвы и Киева.