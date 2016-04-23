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Минобороны показало видео полета Шойгу с истребителями над Сирией

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Министерство обороны РФ опубликовало видеозапись полета самолета министра обороны РФ Сергея Шойгу над территорией Сирии в сопровождении российских истребителей. 19 марта Шойгу прибыл с визитом в Дамаск и встретился с сирийским лидером Башаром Асадом.

«Во время перелета Министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу над территорией Сирийской Арабской Республики борт главы военного ведомства сопровождали истребители Су-35С с авиабазы Хмеймим», — сообщила пресс-служба Минобороны.

Судя по опубликованным кадрам, самолет министра обороны во время полета над Сирией сопровождали как минимум два истребителя.

На встрече с президентом Асадом Сергей Шойгу передал главе Сирии послание от Владимира Путина и обсудил обстановку, сложившуюся в провинции Идлиб и на востоке Евфрата.

Как сообщает kp.ru, в ходе переговоров стороны также обсудили вопросы борьбы с международным терроризмом, возвращения беженцев к местам своего проживания в Сирии и оказания сирийскому населению гуманитарной помощи.

«Некоторые страны только на словах воюют с террористами, а на деле действуют с ними заодно и продолжают прикрывать их в ряде регионов. Такая политика способствует распространению терроризма и ведет к росту числа жертв среди мирных граждан», — пожаловался Асад Сергею Шойгу.

Несколькими днями ранее в результате авиаудара, нанесенного международной коалицией во главе с США по деревне Багуз в провинции Дейр-эз-Зор, погибли 10 мирных жителей. В числе погибших оказались и дети, сообщило сирийское телевидение.

Военные операции возглавляемой США коалиции проводятся в Сирии и Ираке с 2014 года. Они являются незаконными, поскольку не санкционированы ни сирийскими властями, ни Совбезом ООН.

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