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При обстреле школьного автобуса в Сирии погибли двое детей

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EPA\TASS

В результате обстрела боевиками школьного автобуса в районе Эз-Захра в сирийском городе Алеппо погибли двое детей, сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Виктор Купчишин.

По его словам, инцидент произошел 19 марта в 16:50 по местному времени.

Перевозивший детей школьный автобус подвергся снайперскому обстрелу со стороны подконтрольной террористическим формированиям территории района Лерамун.

«В результате обстрела был убит двенадцатилетний мальчик, тяжело ранены восьмилетняя девочка и сопровождавшая детей учительница, — цитирует Купчишина ТАСС. — Позже девочка скончалась в больнице».

Ранее сообщалось, что жертвами авиаудара коалиции в Сирии стали мирные жители.

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