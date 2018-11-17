При обстреле школьного автобуса в Сирии погибли двое детей
- 19 марта 2019, 22:15
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
В результате обстрела боевиками школьного автобуса в районе Эз-Захра в сирийском городе Алеппо погибли двое детей, сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Виктор Купчишин.
По его словам, инцидент произошел 19 марта в 16:50 по местному времени.
Перевозивший детей школьный автобус подвергся снайперскому обстрелу со стороны подконтрольной террористическим формированиям территории района Лерамун.
«В результате обстрела был убит двенадцатилетний мальчик, тяжело ранены восьмилетняя девочка и сопровождавшая детей учительница, — цитирует Купчишина ТАСС. — Позже девочка скончалась в больнице».
Ранее сообщалось, что жертвами авиаудара коалиции в Сирии стали мирные жители.
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