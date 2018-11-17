При обстреле школьного автобуса в Сирии погибли двое детей

В результате обстрела боевиками школьного автобуса в районе Эз-Захра в сирийском городе Алеппо погибли двое детей, сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Виктор Купчишин.

По его словам, инцидент произошел 19 марта в 16:50 по местному времени.

Перевозивший детей школьный автобус подвергся снайперскому обстрелу со стороны подконтрольной террористическим формированиям территории района Лерамун.

«В результате обстрела был убит двенадцатилетний мальчик, тяжело ранены восьмилетняя девочка и сопровождавшая детей учительница, — цитирует Купчишина ТАСС. — Позже девочка скончалась в больнице».

Ранее сообщалось, что жертвами авиаудара коалиции в Сирии стали мирные жители.