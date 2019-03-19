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В аэропорту Тегерана загорелся самолет с пассажирами на борту

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© AP/ТАСС

В аэропорту Тегерана Мехрабад загорелся лайнер, на борту которого находились 100 пассажиров, сообщает Fars News со ссылкой на главу городского департамента по чрезвычайным ситуациям.

Половину из них уже удалось эвакуировать.

Информация о жертвах или пострадавших пока не поступала. Известно только, что к месту происшествия направлены десять машин скорой помощи.

Издание уточняет, что инцидент произошел около 21:00 по местному времени.

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