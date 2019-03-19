В аэропорту Тегерана загорелся самолет с пассажирами на борту
- 19 марта 2019, 21:46
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
В аэропорту Тегерана Мехрабад загорелся лайнер, на борту которого находились 100 пассажиров, сообщает Fars News со ссылкой на главу городского департамента по чрезвычайным ситуациям.
Половину из них уже удалось эвакуировать.
Информация о жертвах или пострадавших пока не поступала. Известно только, что к месту происшествия направлены десять машин скорой помощи.
Издание уточняет, что инцидент произошел около 21:00 по местному времени.
Войти через социальные сети: