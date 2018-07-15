Чубайс назвал размер чистой прибыли «Роснано» за 2018 год
- 19 марта 2019, 21:07
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
По итогам 2018 года чистая прибыль «Роснано» составила рекордную сумму — 5,6 миллиарда рублей.
Об этом глава госкорпорации Анатолий Чубайс доложил президенту РФ Владимиру Путину во время рабочей встречи.
«Чистая прибыль — 5,6 миллиарда рублей, это самая высокая прибыль за все время существования компании», — цитирует Чубайса РИА Новости.
По словам главы «Роснано», из этой суммы около 550 миллионов рублей будут перечислены в федеральный бюджет в качестве дивидендов.
Чубайс также отметил, что доходность инвестиций, сделанных «Роснано», составила чуть более 16%, что, по его мнению, является очень достойным показателем.
Ранее на Гайдаровском форуме Анатолий Чубайс заявил, что россияне расходуют слишком много электроэнергии, поскольку электричество стоит дешево.
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