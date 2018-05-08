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Лауреатом Абелевской премии по математике впервые стала женщина

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© wikimedia.org

Впервые в истории престижная награда Норвежской академии наук — Абелевская премия по математике — была вручена женщине.

Лауреатом стала Карен Уленбек из университета Техаса в Остине, сообщает пресс-служба комитета премии.

Уленбек удостоена награды за достижения в областях дифференциальных уравнений с частными производными и калибровочной симметрии, а также за «фундаментальный вклад в аналитическую, геометрическую и математическую физику».

«Уленбек — математик, но также и борец за гендерную идентичность в науке и математике», — приводит «Интерфакс» сообщение комитета.

Отмечается, что, прочитав в 1990 году лекцию на международном конгрессе математиков в Киото, Уленбек стала второй женщиной в истории, которой удалось это сделать.

Зачастую Абелевскую премию называют «Нобелевской премией по математике». Победителя выбирает жюри в составе пяти видных математиков. Первая церемония вручения премии состоялась в 2003 году.

Первым человеком в мире, который был удостоен Абелевской и Нобелевской премий, стал Джон Нэш. В фильме «Игры разума» его сыграл Рассел Кроу.

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