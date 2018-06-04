Под завалами рухнувшего в Индии торгового центра оказались 90 человек

На юго-западе Индии в городе Дхарвад, штат Карнатака, обрушилось трехэтажное здание торгового центра.

Как сообщает Times of India, под завалами могли оказаться примерно 90 человек.

По данным газеты, пока из-под обломков извлекли пятерых пострадавших. В настоящее время уточняется информация об их состоянии.

Уже известно об одном погибшем.

В момент обрушения в здании находилось от 150 до 200 человек.

Причина произошедшего пока неизвестна. По словам местных жителей, торговый центр с самого начала выглядел как не внушающий доверия самострой.

Также сообщается о том, что лишь два этажа здания, где располагалось около 60 магазинов, функционировали полноценно, а на третьем этаже шли отделочные работы.