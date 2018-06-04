найти ×
   
  • USD -0.35
    64.32
  • EUR -0.36
    73.00
СохранитьСохранено0
×

002810

Под завалами рухнувшего в Индии торгового центра оказались 90 человек

Small f1a6d446e0

© twitter.com

На юго-западе Индии в городе Дхарвад, штат Карнатака, обрушилось трехэтажное здание торгового центра.

Как сообщает Times of India, под завалами могли оказаться примерно 90 человек.

По данным газеты, пока из-под обломков извлекли пятерых пострадавших. В настоящее время уточняется информация об их состоянии.

Уже известно об одном погибшем.

В момент обрушения в здании находилось от 150 до 200 человек.

Причина произошедшего пока неизвестна. По словам местных жителей, торговый центр с самого начала выглядел как не внушающий доверия самострой.

Также сообщается о том, что лишь два этажа здания, где располагалось около 60 магазинов, функционировали полноценно, а на третьем этаже шли отделочные работы.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Тесты
Тест: Что думают о вас окружающие?
4045484читать позжечитаю позже
Общество
10 обманчивых фотографий, которые немного обескуражат вас
18089344читать позжечитаю позже

главное

|статья

Музыка
Каковы новейшие веяния в белорусском рэпе

Хип-хоп исполнитель и битмейкер из Минска Murovei на своем новом альбоме «Мрачный сезон» довольно радикально «освежил» звук.

202244читать позжечитаю позже

Культура
История
Самая развратная женщина христианства на картинах, иконах и плакатах04 июня 2018

Поговорим о самом секси-персонаже книги «Апокалипсис».

19348362читать позжечитаю позже