Собака помогла выжить котёнку с парализованными лапками

На Аляске прохожие увидели на улице бродячую кошку с котёнком и решили ей помочь. Кошка, испугавшись людей, убежала, а котёнка отнесли в организацию по спасению бездомных животных Alaska’s KAAATs. Там пушистому найдёнышу дали кличку Харпурр (HarPURR), что можно перевести как «мохнатый мурлыка». Вскоре его осмотрел ветеринар и выяснил, что у животного сломаны задние лапки и позвоночник. Выхаживать больного котёнка взялась Шеннон Баснер (Shannon R Basner), у которой дома жили уже три спасённые с улиц собаки.

«Доктор сказал, что котёнок получил свои травмы, скорее всего, при рождении и, вероятно, он никогда не сможет ходить как нормальные кошки. Но он был таким сильным и так хотел жить!» — вспоминает Шеннон. Женщина каждые 2—3 часа кормила трёхнедельного малыша из бутылочки и пыталась отвлечь от разлуки с мамой. И в этом ей неожиданно помогла её собака.

Все три моих собаки хорошо относятся к кошкам, но Синдер (Cinder) оказалась самой дружелюбной из них. У неё очень сильный материнский инстинкт. Во время своей бродячей жизни она родила и вырастила несколько помётов щенков, укрываясь с ними в лесу. Она очень нежно и аккуратно обращается с малышами и всегда чувствует, когда кому-то из них нужна помощь. Она сразу же взяла беднягу Харпурра под свою опеку, котёнок стал спать с Синдер в обнимку и вообще не отходил от неё ни на шаг, — говорит спасительница животных.

Когда котёнку исполнилось полгода, женщина начала приучать его к специальной коляске на колёсиках, чтобы тот смог самостоятельно передвигаться. По её словам, собака Синдер активно поддерживала котика: бегала рядом с ним и всевозможными способами «вселяла в него уверенность». Шеннон уверена, что без собачьей поддержки Харпурру было бы гораздо сложнее.

К слову, вскоре волонтёры разыскали сбежавшую маму котёнка Харпурра и других её котят. Все остальные оказались здоровы.

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