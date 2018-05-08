В Латвии хотят запретить надевать 9 мая форму Красной армии

Комиссия Сейма Латвии по правам человека и общественным делам поддержала во вторник, 19 марта, поправки к закону о собраниях, шествиях и пикетах, согласно которым во время общественных мероприятий запрещено носить форму солдат и офицеров Красной армии.

За нарушение запрета на ношение формы вооруженных сил и органов внутренних дел СССР или нацистской Германии предполагается наложение штрафа в размере до 140 евро для физических и до 1420 евро для юридических лиц, сообщает «Sputnik Латвия».

«Люди должны понимать, что носить нацистскую или советскую форму и символику на публичных мероприятиях в нашем государстве неприемлемо», — приводит агентство слова председателя комиссии Артусса Кайминьша, сказанные им журналистам после заседания.

В случае, если Сейм утвердит поправки в двух чтениях, они вступят в силу с 1 января 2020 года.

Как отмечает агентство, инициатива ударит по ветеранам, которые в военной форме каждый год приходят 9 мая на торжества, посвященные празднику Победы.

В 2013 году в Латвии был принят закон, запрещающий на публичных мероприятиях использовать символику СССР и нацистской Германии.