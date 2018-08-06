Маргарита Симоньян ожидает третьего ребенка

Главный редактор телеканала Russia Today и международного информационного агентства «Россия сегодня» Маргарита Симоньян объяснила резкое снижение своей активности в соцсетях третьей беременностью, сообщает ФАН.

В ближайшие много месяцев мне прописаны тишь да гладь, Божья благодать, — написала журналистка в своем паблике.

Она также привела диалог своих детей о том, кого они больше хотят — брата или сестру.

«Я хочу, чтобы это была сестричка. Но если родится братик, я тоже не расстроюсь. Я только расстроюсь, если родится динозавр», — говорит пятилетняя Марьяна.

«А я обрадуюсь, если родится динозавр!» — восклицает четырехлетний сын Баграт.

Буду значительно меньше читать и тем более писать. Иногда приходится выбирать приоритеты — заранее прошу прощения у подписчиков. Очень надеюсь на понимание всех хороших людей, — приводит агентство слова Симоньян.

Журналистка замужем за режиссером Тиграном Кеосаяном, у них двое детей, напоминает газета «Взгляд».