Глава «Мемориала» в Чечне осужден на 4 года колонии-поселения

Руководитель грозненского представительства правозащитного центра «Мемориал» Оюб Титиев осужден на четыре года колонии-поселения по обвинению в хранении марихуаны. Такое решение вынес Шалинский городской суд Чечни.

Титиев был задержан 9 января 2018 года, при обыске у него в машине нашли пакет «с веществом растительного происхождения со специфическим запахом марихуаны» весом примерно 200 грамм. После этого правозащитник был арестован. Свою вину он не признал и в суде настаивал, что наркотики ему были подброшены.



Пресс-секретарь главы Чечни Альви Каримов заявил, что власти республики не вмешивались в судебный процесс ни прямо, ни косвенно, и отметил давление на суд со стороны общественных организаций. «Не было вмешательства, а западные и отдельные российские организации оказывали психологическое давление», — сказал он РБК.



По словам адвоката Титиева Павла Чикова, с учетом отбытого в СИЗО срока и в случае, если стороны не станут обжаловать приговор, его подзащитный сможет подать ходатайство об условно-досрочном освобождении через 10 дней.

Ранее «Ридус» рассказывал о широкой общественной дискуссии вокруг споров между высокопоставленными чеченскими чиновниками и скрывающимся за границей чеченским экстремистом Тумсо Абдурахмановым — сторонником «Ичкерии», одобряющим убийства российских солдат. Стиль общения Абдурахманова с представителями власти Чечени нельзя назвать уважительным, и тем не менее они сами выходят с ним на публичные дебаты. Среди тем, которые поднимает Абдурахманов — вторая чеченская война, коррупция в современной Чечне, права человека и вопросы религии.