«Крымскую весну» в Москве отпраздновали 800 тысяч человек

В мероприятиях завершившегося в Москве фестиваля «Крымская весна» приняли участие более 800 тысяч человек.

«Фестиваль собрал на своих площадках более 800 тысяч москвичей и гостей столицы. Мероприятие проводилось на 13 площадках города», — сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД.

Нарушений общественного порядка при проведении мероприятий полиция не допустила.

Фестиваль «Крымская весна» проходил в Москве с 16 по 18 марта и был посвящен пятилетию воссоединения полуострова с Россией. Мероприятия проводились на 13 столичных площадках, в том числе в парках «Сокольники», «Зарядье» и Парке Горького.

Репортаж о народных гуляниях в центре Москвы опубликовал телеканал «360».



Напомним, 16 марта 2014 года за воссоединение с Россией на референдуме о статусе своей республики проголосовало 96,77% крымчан и 95,6% севастопольцев. Власти Украины и западных стран отказались признавать результаты волеизъявления народа и ввели против региона санкции. Несмотря на это, Крым сегодня посещают не только россияне и сами украинцы, но и иностранцы.

