Бекхэм признался, что пользовался телефоном за рулем

Бывший капитан сборной Англии по футболу Дэвид Бекхэм признался, что разговаривал по телефону, когда был за рулем, сообщает британский таблоид Daily Mail, ссылаясь на полицию Лондона.

Изданию стало известно, что магистратский суд лондонского района Бромли получил «заявление о признании вины» в связи нарушением, которое произошло 21 ноября прошлого года.

Доброжелатель заявил полицию, что видел, как Бекхэм ехал на автомобиле Bentley Bentayga по центру Лондону и общался с кем-то по телефону, что строго запрещено законом.

Позже выдающегося футболиста уведомили о начале судебного разбирательства в связи с этой дорожной ситуацией.

Слушания назначены на вторник, 19 марта. В случае признания Бекхэма виновным ему грозит денежный штраф и начисление шести штрафных баллов из 12 возможных, отмечает издание.

Соответственно, при повторном нарушении правил дорожного движения водительские права спортсмена аннулированы, и их можно будет восстановить только через три года.