найти ×
   
  • USD -0.75
    64.67
  • EUR -0.71
    73.36
СохранитьСохранено0
×

00167

Бекхэм признался, что пользовался телефоном за рулем

Small default

© AP/TASS

Бывший капитан сборной Англии по футболу Дэвид Бекхэм признался, что разговаривал по телефону, когда был за рулем, сообщает британский таблоид Daily Mail, ссылаясь на полицию Лондона.

Изданию стало известно, что магистратский суд лондонского района Бромли получил «заявление о признании вины» в связи нарушением, которое произошло 21 ноября прошлого года.

Доброжелатель заявил полицию, что видел, как Бекхэм ехал на автомобиле Bentley Bentayga по центру Лондону и общался с кем-то по телефону, что строго запрещено законом.

Позже выдающегося футболиста уведомили о начале судебного разбирательства в связи с этой дорожной ситуацией.

Слушания назначены на вторник, 19 марта. В случае признания Бекхэма виновным ему грозит денежный штраф и начисление шести штрафных баллов из 12 возможных, отмечает издание.

Соответственно, при повторном нарушении правил дорожного движения водительские права спортсмена аннулированы, и их можно будет восстановить только через три года.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Интернет
Чего не стоит покупать на AliExpress. Но все покупают
270704434читать позжечитаю позже
Экономика
Как обманывают «управдомы» и как снизить оплату ЖКУ вдвое
2022640читать позжечитаю позже

главное


Город
В Сети появилась новая интерактивная карта столицы

Презентована интерактивная карта столицы «Гигарама».

9031786читать позжечитаю позже
|статья

Кино
Мэрилин Монро: последний дубль05 августа 2018

«Передо мной простирается будущее, и я не могу его дождаться». Из последних интервью Мэрилин Монро, июль 1962 г.

42022340читать позжечитаю позже