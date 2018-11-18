В Дагестане подросток попросил лишить его мать родительских прав за побои
- 18 марта 2019, 20:33
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
В Дагестане несовершеннолетний подрост опубликовал пост в соцсети с просьбой лишить его мать родительских прав.
Следствие в связи с этой публикацией начало проведение проверки.
Согласно информации 16-летнего подростка, живущего в городе Изербаш, его мать ведет асоциальный образ жизни и бьет как его, так и его 12-летнюю сестру и 14-летнего брата.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение, отмечается на сайте регионального управления СК РФ.
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