В Дагестане подросток попросил лишить его мать родительских прав за побои

В Дагестане несовершеннолетний подрост опубликовал пост в соцсети с просьбой лишить его мать родительских прав.

Следствие в связи с этой публикацией начало проведение проверки.

Согласно информации 16-летнего подростка, живущего в городе Изербаш, его мать ведет асоциальный образ жизни и бьет как его, так и его 12-летнюю сестру и 14-летнего брата.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение, отмечается на сайте регионального управления СК РФ.