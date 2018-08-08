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Минобороны передало Сахалинской области 12 тысяч гектаров земли

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© Алексей Ерешко/ТАСС

Соглашение о передаче Сахалинской области части земель, находящихся в управлении Министерства обороны РФ, подписали глава военного ведомства Сергей Шойгу и врио губернатора региона Валерий Лимаренко.

В частности, области будут переданы 12 тысяч гектаров участков, расположенные как на острове Сахалин, так и на Курильских островах, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны.

Мы ведем большую работу по передаче неиспользуемых фондов, сооружений и земель в ведение субъектов Российской Федерации. Рассчитываем, что они получат новую жизнь и послужат на пользу и жителям Сахалина, ну и, конечно, военнослужащим, которые служат и живут там, — приводит слова Шойгу телеканал «Звезда».

«Будем строить детские сады, школы, будем благоустраивать эту территорию. Тем самым выполним задачи, которые поставил президент России по всем социальным программам», — сказал в свою очередь Лимаренко.

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