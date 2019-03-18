Что внутри: фотограф разобрал обычные вещи на части
- 18 марта 2019, 19:00
- Анна Лаврова, журналист «Ридуса», раздел «Развлечения»
Кто из нас не мечтал заглянуть внутрь привычных нам вещей и поглядеть, что там скрывается. Канадский фотограф Тодд Маклеллан (Todd Mclellan) решил разобрать предметы по винтикам и дать каждому желающему увидеть то, из чего они состоят. Серия снимков под названием «Things Come Apart», в которую вошли тостер, огнетушитель, механический карандаш, фотоаппарат, газонокосилку, часы и другие предметы, разобранные и разложенные по частям в идеальном порядке — завораживающее зрелище.
1. Огнетушитель
2. Фотоаппарат
3. Механический карандаш
4. Бензопила
5. Печатная машинка
6. Часы
7. Газонокосилка
8.
9. Тостер
10. Часы с динамиком
11. Аккордеон
12. Диктофон
13. Компьютер
14. Снегоуборочная машина
Что вас впечатлило больше всего?
Недавно мы рассказывали, как выглядят знакомые всем нам вещи в разрезе — тоже очень любопытное зрелище.
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