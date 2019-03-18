Что внутри: фотограф разобрал обычные вещи на части

Кто из нас не мечтал заглянуть внутрь привычных нам вещей и поглядеть, что там скрывается. Канадский фотограф Тодд Маклеллан (Todd Mclellan) решил разобрать предметы по винтикам и дать каждому желающему увидеть то, из чего они состоят. Серия снимков под названием «Things Come Apart», в которую вошли тостер, огнетушитель, механический карандаш, фотоаппарат, газонокосилку, часы и другие предметы, разобранные и разложенные по частям в идеальном порядке — завораживающее зрелище.

1. Огнетушитель

2. Фотоаппарат

3. Механический карандаш

4. Бензопила

5. Печатная машинка

6. Часы

7. Газонокосилка

8.

9. Тостер

10. Часы с динамиком

11. Аккордеон

12. Диктофон

13. Компьютер

14. Снегоуборочная машина

Что вас впечатлило больше всего?

Недавно мы рассказывали, как выглядят знакомые всем нам вещи в разрезе — тоже очень любопытное зрелище.