Названы регионы России с самой низкой безработицей

Москва, Санкт-Петербург и Ямало-Ненецкий автономный округ признаны регионами России с самым низким уровнем безработицы. Об этом свидетельствуют результаты исследования РИА «Рейтинг».

«В 34 регионах уровень безработицы ниже, чем в среднем по стране. Согласно данным Росстата, численность рабочей силы в ноябре 2018 года — январе 2019 года составила 74,9 миллиона человек, из них 3,7 миллиона классифицируются как безработные с применением критериев Международной организации труда», — сообщает РИА Новости.



По мнению экспертов, хуже всего с безработицей дела обстоят в Ингушетии, Карачаево-Черкессии, Дагестане, Чечне, на Алте и в Кабардино-Балкарии.

В начале марта свои данные по безработице представили чиновники из Минтруда, и тогда на первом месте по безработице значились Ингушетия, Чечня и Тува. Также значительное число официально безработных было зарегистрировано ведомством в Амурской области, Ненецком автономном округе, Республике Алтай, Северной Осетии и на Чукотке.

Самый низкий уровень безработицы, согласно мониторингу Минтруда, был зафиксирован в Севастополе, он составил лишь 0,2% от населения. В 2018 году, по данным ведомства, впервые за историю наблюдений уровень безработных в России оказался ниже 1%.

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