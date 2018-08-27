Boeing с неисправным крылом приземлился в Сочи

У летевшего из Москвы пассажирского самолета Boeing 737−800 возникли технические проблемы при посадке в Сочи.

На борту лайнера находилось 106 пассажиров.

«При заходе на посадку у Boeing 737−800 из Москвы (Шереметьево) была выявлена проблема с механизацией крыла», — сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе воздушной гавани.

Оперативные службы аэропорта находились в полной готовности и встречали борт на взлетно-посадочной полосе.

К счастью, их помощь не потребовалась. Экипажу удалось благополучно посадить воздушное судно.

Ранее сообщалось, что самолет авиакомпании «Россия», летевший в Москву из Петербурга, вернулся в «Пулково» ради спасения пассажира, который потерял сознание во время взлета.