найти ×
   
  • USD +0.02
    65.42
  • EUR +0.01
    74.07
СохранитьСохранено0
×

004408

Boeing с неисправным крылом приземлился в Сочи

Small f1a6d446e0

© pixabay.com

У летевшего из Москвы пассажирского самолета Boeing 737−800 возникли технические проблемы при посадке в Сочи.

На борту лайнера находилось 106 пассажиров.

«При заходе на посадку у Boeing 737−800 из Москвы (Шереметьево) была выявлена проблема с механизацией крыла», — сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе воздушной гавани.

Оперативные службы аэропорта находились в полной готовности и встречали борт на взлетно-посадочной полосе.

К счастью, их помощь не потребовалась. Экипажу удалось благополучно посадить воздушное судно.

Ранее сообщалось, что самолет авиакомпании «Россия», летевший в Москву из Петербурга, вернулся в «Пулково» ради спасения пассажира, который потерял сознание во время взлета.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Путешествия
Как живет «освобожденный» Донбасс: Северодонецк и Лисичанск — экс-ЛНР
373041984читать позжечитаю позже
Культура
Самая развратная женщина христианства на картинах, иконах и плакатах
19348362читать позжечитаю позже

главное


Животные
Кот спас хозяйке жизнь и удостоился престижной награды

Правда посмертно.

19227733читать позжечитаю позже

Тесты
Тест: Что думают о вас окружающие?27 августа 2018

Узнайте, какое впечатление вы производите.

4045484читать позжечитаю позже