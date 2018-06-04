найти ×
   
  • USD +0.02
    65.42
  • EUR +0.01
    74.07
СохранитьСохранено0
×

002775

В память о жертвах в Новой Зеландии выключат подсветку Останкинской башни

Small f1a6d446e0

© Артем Геодакян/ТАСС

В память по погибшим в теракте в Новой Зеландии на час будет выключена подсветка Останкинской телебашни в Москве, сообщили РИА Новости пресс-службе компании «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» (РТРС).

«В ночь с 15 на 16 марта с 00.00 до 1.00 Останкинская телебашня погасит огни в знак скорби по погибшим от рук террористов в новозеландском городе Крайстчерч», — приводит агентство слова собеседника.

Отмечается также, что к этой акции присоединятся и в регионах. Например, подсветку отключат на подобных объектах РТРС в Красноярске, Ростове и Великом Новгороде.

Как известно, 15 марта в новозеландском городе Крайстчерч был совершен двойной теракт против мусульман. Вооруженные автоматическим оружием мужчины вошли в мечети Аль-Нур и Линвуд, заблокировали двери и открыли огонь по находившимся внутри людям.

Премьер-министр Новой Зеландии сообщила о 40 погибших и 20 раненых. По ее словам, 10 человек были застрелены в мечети на Линвуд-авеню, еще 30 погибли в храме на Динс-авеню.

Позже полиция сообщила о том, что погибли 49 человек, а еще 48 находятся в больницах.

В Сети также появилось видео первых минут после стрельбы в одной из мечетей.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Тесты
Тест: Знаете ли самых знаменитых художников мира?
19017519читать позжечитаю позже
Общество
10+ смешных случаев, когда матрица дала сбой и создала клонов
10248948читать позжечитаю позже

главное


Путешествия
Как живет «освобожденный» Донбасс: Северодонецк и Лисичанск — экс-ЛНР

Скажу честно, ехать сюда мне было страшно. Очень не хотелось.

373041984читать позжечитаю позже

Культура
История
Самая развратная женщина христианства на картинах, иконах и плакатах04 июня 2018

Поговорим о самом секси-персонаже книги «Апокалипсис».

19348362читать позжечитаю позже