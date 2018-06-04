В память о жертвах в Новой Зеландии выключат подсветку Останкинской башни

В память по погибшим в теракте в Новой Зеландии на час будет выключена подсветка Останкинской телебашни в Москве, сообщили РИА Новости пресс-службе компании «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» (РТРС).

«В ночь с 15 на 16 марта с 00.00 до 1.00 Останкинская телебашня погасит огни в знак скорби по погибшим от рук террористов в новозеландском городе Крайстчерч», — приводит агентство слова собеседника.

Отмечается также, что к этой акции присоединятся и в регионах. Например, подсветку отключат на подобных объектах РТРС в Красноярске, Ростове и Великом Новгороде.

Как известно, 15 марта в новозеландском городе Крайстчерч был совершен двойной теракт против мусульман. Вооруженные автоматическим оружием мужчины вошли в мечети Аль-Нур и Линвуд, заблокировали двери и открыли огонь по находившимся внутри людям.

Премьер-министр Новой Зеландии сообщила о 40 погибших и 20 раненых. По ее словам, 10 человек были застрелены в мечети на Линвуд-авеню, еще 30 погибли в храме на Динс-авеню.

Позже полиция сообщила о том, что погибли 49 человек, а еще 48 находятся в больницах.

В Сети также появилось видео первых минут после стрельбы в одной из мечетей.