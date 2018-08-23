У жителя Оренбурга украли книгу XVII века стоимостью в несколько миллионов

По факту кражи уникальной книги у жителя Оренбурга возбуждено уголовное дело.

На сайте регионального УМВД РФ сообщается, что раритетное издание «Апостол», относящееся приблизительно к 1640 году, разыскивают через Интерпол.

Эта редкая книга, размер которой составляет 29,5×16 см, содержит примерно 100−120 страниц. На некоторых из них текст не отпечатан, а дописан от руки.

Переплетные крышки выполнены из дерева и обтянуты рифленой кожей темно-коричневого цвета, а застежки выполнены из кожи и бронзы.

На форзаце находится надпись от руки чернилами «Сия книга принадлежит Анциферовой Марие (Марине) Петровне», говорится в сообщении ведомства.

Как отмечает 56orb.ru, «Апоостол» — богослужебная книга, в которой содержатся части Нового Завета — «Деяния» и «Послания святых апостолов».

Издание также напоминает, что старинные книги, подобные «Апостолу», стоят целое состояние, и 10 миллионов рублей далеко не предел. Самой дорогой религиозной книгой считается Евангелие Генриха Льва, Орден святого Бенедикта. Это издание было выкуплено правительством Германии на аукционе Sotheby’s в Лондоне в 1983 году за 11,7 млн долларов.

Ранее сообщалось, что одно из первых печатных руководств движения «Анонимные алкоголики» было продано на аукционе за 2,4 миллиона долларов. Редкий экземпляр 161-страничного издания, датированного 1939 годом, приобрел миллиардер Джим Ирсей.