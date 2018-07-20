Приближенный Кадырова устроил «баттл» с чеченским экстремистом на YouTube

В российском сегменте Сети горячо обсуждают спор между спикером парламента Чечни, героем России Магомедом Даудовым и скрывающимся за границей чеченским экстремистом Тумсо Абдурахмановым — сторонником «Ичкерии», одобряющим убийства российских солдат.

Дискуссия между Абдурахмановым и Даудовым на чеченском и русском языках состоялась в прямом эфире на YouTube 8 марта, и за неделю двухчасовую запись успели посмотреть более 700 тысяч пользователей, притом что всего в России проживает около полутора миллионов чеченцев, включая грудных детей и стариков, которые не пользуются интернетом.

«Уже несколько месяцев министры и парламентарии одного из российских регионов ведут онлайн-дебаты, откровенности которых позавидуют Юрий Дудь и Алексей Навальный. И с кем — с беглым блогером, салафитом, смутьяном, который к тому же находится в федеральном розыске», — удивляется колумнист газеты «Коммерсант» Александр Черных.



Среди тем, которые обсудили Даудов и Абдурахманов, — Вторая Чеченская война, во время которой Ахмат Кадыров со своим сыном Рамзаном и многими чеченцами перешел на сторону федеральных войск и получил звание Героя России, коррупция в современной Чечне, права человека, вопросы религии, а также преследование самого Абдурахманова, который в ноябре 2015 года покинул Россию из-за конфликта с Исламом Кадыровым — главой администрации и близким родственником главы Чечни.

Особенно заметный резонанс приобрел эпизод, когда Абдурахманов задал Даудову вопрос: «Почему генерал Шаманов и Магомед Даудов оба стали Героями России?». Напомним, Владимир Шаманов был удостоен этого высокого звания за боевые действия в Дагестане в августе — сентябре 1999 года против чеченских боевиков под командованием Шамиля Басаева и Хаттаба, эти события считаются началом Второй чеченской войны. Даудов был награжден звездой Героя России в 2007 году как сотрудник чеченской милиции за мужество и героизм, проявленные при выполнении служебного долга.

Стиль общения Тумсо Абдурахманова с высокопоставленными представителями власти Чеченской Республики нельзя назвать уважительным, и тем не менее они сами выходят с ними на публичные дебаты. Помимо спора с Даудовым на канале Тумсо есть запись с министром по национальной политике, внешним связям, печати и информации Чечни Джамбулатом Умаровым.

«Если чеченский спикер чувствует потребность в откровенных дебатах с местным оппозиционером, то федеральным руководителям стоит взять с него пример. Не отмахиваться от проблем очередными пакетами запретительных законов, не рассказывать свысока сказки про какой-то особый „глубинный народ“ — а честно обсудить, наконец, запутанное настоящее и совершенно непонятное будущее нашей общей страны», — считает Александр Черных.



Ранее общественность обсуждала резкую реакцию Даудова на слова Тумсо Абдурахманова об экс-главе Чечни Ахмаде Кадырове. В марте в беседе с общественным деятелем Максимом Шевченко Тумсо назвал отца нынешнего главы республики «предателем чеченского народа». В ответ спикер парламента Чечни пригрозил отомстить Абдурахманову.

Покинув Чечню в 2015 году, Тумсо Абдурахманов просил политического убежища в Грузии и Польше, но получил отказ, поскольку власти этих стран посчитали, что он «представляет угрозу для безопасности». В Чечне Абдурахманова обвиняли в том, что он воевал в Сирии на стороне исламских террористов, однако Абдурахманов эти обвинения отрицает. Впоследствии уголовное дело против него было прекращено, но Тумсо не возвращается в Россию, опасаясь мести.