По коже можно распознать склонность к депрессии

Группа австралийских ученых провела исследование, в ходе которого выяснила, как можно узнать о склонности к депрессии по коже человека.

Ученые пояснили, что затяжной стресс может привести к довольно серьезным последствиям, но диагностировать депрессию на раннем сроке получается не всегда.

Авторы нового исследования решили провести необычный эксперимент, который доказал, что уровень тревожности человека можно определить по его коже.

Речь идет о реакции потовых желез на «акустический испуг», когда человек пугается внезапного шума и долго не может успокоиться. Чем дольше человек приходит в себя после такой неожиданности, тем больше он склонен к депрессиям и стрессу, считают исследователи.

Обычно, когда человек слышит неожиданный громкий хлопок или сигнал, у него учащается сердцебиение, нарушается дыхание и повышается потоотделение. Если звук продолжается, то человек к нему быстро привыкает и уже не испытывает таких ощущений.

Это, в свою очередь, и указывает на предрасположенность индивида к развитию депрессии.

Чтобы это доказать, группа ученых из Австралии опросила 30 добровольцев и выяснила, как они оценивают свое психическое здоровье.

Затем ученые провели эксперимент, во время которого добровольцев подвергали акустическому шоку и проверяли их скорость привыкания при помощи анализа потовых желез.

Наш эксперимент показал, что люди, склонные к депрессиям, дольше приходят в себя после акустического испуга. Это также проявляется в потливости: если человек сильно потеет из-за испуга, это может быть связано со склонностью к депрессии, — заключили специалисты.

Авторы работы надеются, что такой метод распознавания склонных к психическим расстройствам людей будет активно применяться в военной сфере и образовательных учреждениях для принятия профилактических мер.