Полицейский спас запутавшуюся в шторе собаку, и её благодарность умилит вас

В Чили жители вызвали полицию, обеспокоенные тем, что на соседнем участке жалобно воет собака. На вызов приехал комиссар Джованни Домке (Giovanni Domke).

Соседи объяснили, что владельцев уже несколько дней нет дома. Когда собака начала выть, они заглянули за забор и увидели, что она запуталась в шторе и не может освободиться. Я взял нож и пошёл на помощь, — рассказал полицейский.

Операция по спасению животного была снята на видео. Пёс был очень напуган и, по всей видимости, страдал. Когда Джованни начал резать штору, зверь попытался его укусить. Но полицейский не отступил, и когда он освободил собаку, её благодарность была такой умилительной, что заслужила тысячи лайков интернет-пользователей.

Трогательное видео под названием «Мы там, где мы нужнее всего» собрало 560 миллионов просмотров, а спаситель удостоился восхищения.

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