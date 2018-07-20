США решили испытать запрещенные ДРСМД ракеты

Пентагон назначил на август проведение летных испытаний двух ракет, которые в течение более чем тридцати лет были запрещены договором о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД).

«На август 2019 года намечен пуск крылатой ракеты, радиус действия которой составляет примерно тысячу километров. Ракета может быть установлена на кораблях или мобильных комплексах. Кроме того, а в ноябре могут пройти испытания баллистической ракеты с радиусом действия уже около трех-четырех тысяч километров», — сообщает kp.ru со ссылкой на зарубежные СМИ.



Комментируя намерения Вашингтона, посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что американцы «не пойдут на какие-то компромиссы» в вопросе о ракетах средней и меньшей дальности.

Напомним, Москва и Вашингтон уже не первый год упрекают друг друга в нарушении ДРСМД. США обвиняют Россию в разработке ракеты с дальностью до 5500 км «Новатор 9М729» (по классификации НАТО SSC-8), которую Россия испытала на полигоне Капустин Яр в 2016 году. Россия указывает американцам на производство беспилотников с радиусом полета свыше 500 км, что подпадает под запрет по ДРСМД. В результате обе стороны приостановили соблюдение договора.

Вашингтон неоднократно давал понять, что может заключить новое соглашение взамен ДРСМД, только если в нем примут участие новые ядерные державы, включая Китай, а Россия позволит американским экспертам беспрепятственно проводить проверки ради «безопасности США и их партнеров». Ранее «Ридус» рассказывал о том, чем может обернуться выход США из ДРСМД, который оберегает всю планету от ядерной войны.