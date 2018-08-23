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Швеция выгнала российского дипломата

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© wikimedia.org

МИД Швеции вызвал посла РФ в Стокгольме Виктора Татаринцева и потребовал от него отправить одного из своих подчиненных обратно в Россию. Претензии к российскому дипломату возникли в связи с подозрениями в сборе разведданных.

«Речь идет о дипломате, который встречался с 45-летним шведом в столичном ресторане. Последнего на встрече задержали сотрудники шведской службы безопасности по подозрению в шпионской деятельности в пользу РФ», — сообщает ФАН со ссылкой на зарубежную прессу.

В полиции безопасности Швеции опасаются, что россиянин является профессиональным разведчиком, однако настаивают на том, чтобы он покинул страну добровольно.

Задержанного шведа подозревают в государственной измене, однако он отрицает все обвинения.

Напомним, в ноябре 2018 года шпионский скандал разразился между Москвой и Веной. В Австрии по подозрению в работе на российскую разведку задержали отставного полковника вооруженных сил стран. В связи с этим глава МИД Австрии Карин Кнайсль отменила запланированную поездку в Россию, а австрийского посла в Москве Йоханнеса Айгнера вызвали на ковер в МИД РФ.

Осенью того же года стало известно о том, что правительство Швейцарии дало указание Генеральной прокуратуре страны начать расследование о «политическом шпионаже» против двух россиян, подозреваемых в хакерской атаке на лабораторию в Шпице.

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