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В Тамбове показали новый плацкартный вагон

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© АО «ВРМ»

Тамбовский вагоноремонтный завод запустил в производство плацкартные вагоны с новым улучшенным интерьером. Ожидается, что уже с конца марта экспериментальный вагон начнут тестировать на маршруте Ростов-на-Дону-Сочи, а пока в нем впервые провели «экскурсию» для журналистов.

«В новом вагоне появились отдельные розетки с USB-разъемами для зарядки гаджетов и беспроводной интернет. В биотуалетах появились откидные пеленальные столики, гигиенический душ и сенсорные диспенсеры с мылом. Вместо классического титана кипяток и холодную воду раздает железнодорожный кулер», — описывает удобства нового плацкартного вагона kp.ru.

Отгородиться от остальных пассажиров позволяют шторы, которых не было в привычных всем старых плацкартных вагонах. Еще одно необычное новшество — теперь в качестве лестниц на вторые полки выступают перегородки.

Недавно пресс-служба Тверского вагоностроительного завода обнародовала фотографии купейных одноэтажных вагонов нового модельного ряда. В таких вагонах нижние полки в сложенном виде образуют диван с подголовниками, а верхние полки сливаются со стенами стены. В каждом купе за подголовниками нижнего ряда сидений вмонтированы сейфы, предусмотрена возможность самостоятельно регулировать температуру воздуха в купе, доступны душевые кабины, а также сервисные зоны с вендинговыми автоматами, пурифайерами для питьевой воды и кофемашинами.

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