По всему миру жалуются на сбои в работе WhatsApp, Facebook и Instagram

Во многих странах мира вечером 13 марта стали наблюдаться проблемы в работе мессенджера WhatsApp.

Они начались спустя час после сбоев в работе Facebook и Instagram.

Как следует из данных сервиса Downdetector, отслеживающего работу интернет-ресурсов, проблемы с мессенджером начались в 19.58 мск. При этом наибольшее количество жалоб поступило от жителей Нидерландов, Бельгии, Германии и Испании. Сбой в работе WhatsApp был также зафиксирован в странах Латинской Америки — в Бразилии, Аргентине и Перу.

В России жалобы на проблемы с приложением оказались минимальными, пишет «Взгляд».

Проблемы с отправлением и получением сообщений наблюдаются у 52% пользователей, а с соединением — у 37%, отмечает издание.

Газета «Новые Известия» напоминает, что около 19:00 глобальные проблемы начались у пользователей Facebook, 33% которых не могли на него зайти, еще 33% заявили, что не могут обновить ленту новостей, а остальная треть пожаловалась на проблемы с авторизацией.

Позже сбой появился и в работе Instagam. Он наблюдался в основном в США и Европе, в частности в Нидерландах. Проблемы испытывали и москвичи.