На Нью-Йоркской бирже упали акции Boeing
- 13 марта 2019, 22:36
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
За решением президента США Дональда Трампа приостановить в стране полеты Boeing 737 MAX 8 и MAX 9 последовало падение акций авиастроительного концерна Boeing.
Они подешевели в ходе торгов 13 марта на Нью-Йоркской фондовой бирже более чем на 3%.
По состоянию на 21:50 мск акции компании уменьшились на 3,1%. Теперь одна акция стоит 363,84 доллара, сообщает ТАСС.
Ранее Трамп объявил о приостановлении полетов Boeing 737 MAX 8 и MAX 9 на территории США до выяснения причин авиакатастрофы в Эфиопии.
Предположительно, он принял это решение под давлением со стороны других стран.
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