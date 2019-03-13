На Нью-Йоркской бирже упали акции Boeing

За решением президента США Дональда Трампа приостановить в стране полеты Boeing 737 MAX 8 и MAX 9 последовало падение акций авиастроительного концерна Boeing.

Они подешевели в ходе торгов 13 марта на Нью-Йоркской фондовой бирже более чем на 3%.

По состоянию на 21:50 мск акции компании уменьшились на 3,1%. Теперь одна акция стоит 363,84 доллара, сообщает ТАСС.

Ранее Трамп объявил о приостановлении полетов Boeing 737 MAX 8 и MAX 9 на территории США до выяснения причин авиакатастрофы в Эфиопии.

Предположительно, он принял это решение под давлением со стороны других стран.