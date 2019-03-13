найти ×
   
  • USD -0.18
    65.59
  • EUR -0.04
    74.02
СохранитьСохранено0
×

001932

На Нью-Йоркской бирже упали акции Boeing

Small f1a6d446e0

© flickr.com

За решением президента США Дональда Трампа приостановить в стране полеты Boeing 737 MAX 8 и MAX 9 последовало падение акций авиастроительного концерна Boeing.

Они подешевели в ходе торгов 13 марта на Нью-Йоркской фондовой бирже более чем на 3%.

По состоянию на 21:50 мск акции компании уменьшились на 3,1%. Теперь одна акция стоит 363,84 доллара, сообщает ТАСС.

Ранее Трамп объявил о приостановлении полетов Boeing 737 MAX 8 и MAX 9 на территории США до выяснения причин авиакатастрофы в Эфиопии.

Предположительно, он принял это решение под давлением со стороны других стран.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Наука и техника
Почему исчезла цивилизация майя
10351716читать позжечитаю позже
Город
Станция «Мичуринский проспект» Солнцевской линии метро во всех деталях
805872читать позжечитаю позже

главное


Технологии
Доступный «убийца айфона»: обзор Pocophone F1

Рассказываем о недорогом и поразительном смартфоне.

4287759читать позжечитаю позже

Интернет
Чего не стоит покупать на AliExpress. Но все покупают25 февраля

Среди кучи полезных товаров на AliExpress немало и откровенного мусора. Стоит он обычно недорого.

220704434читать позжечитаю позже