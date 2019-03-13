Гражданин Грузии совершил самоубийство в помещении ФСБ России

Гражданин Грузии Ираклий Кварацхелия, которого задержали за незаконное пересечение границы Абхазии и Грузии, покончил с собой в помещении пограничного управления ФСБ РФ в Абхазии.

В пресс-службе ведомства сообщили, что Кварацхелия был доставлен в подразделение ПУ ФСБ России для составления процессуальных документов.

«Находясь один в служебном помещении, совершил суицид», — приводит ТАСС сообщение ведомства.

Спасти мужчину не удалось.

Ненасильственный характер смерти был подтвержден судебно-медицинской экспертизой.

В настоящее время проводится расследование и решается вопрос о передаче тела грузинской стороне.