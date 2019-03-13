Гражданин Грузии совершил самоубийство в помещении ФСБ России
- 13 марта 2019, 20:26
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Гражданин Грузии Ираклий Кварацхелия, которого задержали за незаконное пересечение границы Абхазии и Грузии, покончил с собой в помещении пограничного управления ФСБ РФ в Абхазии.
В пресс-службе ведомства сообщили, что Кварацхелия был доставлен в подразделение ПУ ФСБ России для составления процессуальных документов.
«Находясь один в служебном помещении, совершил суицид», — приводит ТАСС сообщение ведомства.
Спасти мужчину не удалось.
Ненасильственный характер смерти был подтвержден судебно-медицинской экспертизой.
В настоящее время проводится расследование и решается вопрос о передаче тела грузинской стороне.
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