найти ×
   
  • USD -0.18
    65.59
  • EUR -0.04
    74.02
СохранитьСохранено0
×

00518

Россиянам предложили искать работу с помощью Google

Small f1a6d446e0

© pixabay.com

Компания Google запустила новую функцию «Поиска», которая поможет россиянам искать вакансии прямо в интерфейсе.

При этом можно будет получить информацию о заработной плате, рейтинге работодателя и отзывах о нем, а также узнать о всех возможных способах откликнуться на вакансию.

Кроме того, в новой функции предусмотрен фильтр по местоположению, который позволит подобрать работу в определенном районе. В «Картах Google» пользователи смогут узнать, сколько времени займет дорога от дома до предполагаемой работы.

Понравившиеся вакансии могут сохраняться, а вся необходимая информация и уведомления будут поступать по электронной почте, пишет News.ru.

На данный момент Google сотрудничает с hh.ru, Superjob.ru, GorodRabot.ru и другими сервисами по подбору персонала, сообщает ФАН.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Путешествия
Как живет «освобожденный» Донбасс: Северодонецк и Лисичанск — экс-ЛНР
362341984читать позжечитаю позже
Город
Предсмертные панорамные фото заброшенной больницы в Ховрино
-6236931читать позжечитаю позже

главное


Наука и техника
Почему исчезла цивилизация майя

Новое исследование подтвердило догадки ученых.

10351716читать позжечитаю позже

Город
В Сети появилась новая интерактивная карта столицы03 августа 2018

Презентована интерактивная карта столицы «Гигарама».

9031786читать позжечитаю позже