Россиянам предложили искать работу с помощью Google

Компания Google запустила новую функцию «Поиска», которая поможет россиянам искать вакансии прямо в интерфейсе.

При этом можно будет получить информацию о заработной плате, рейтинге работодателя и отзывах о нем, а также узнать о всех возможных способах откликнуться на вакансию.

Кроме того, в новой функции предусмотрен фильтр по местоположению, который позволит подобрать работу в определенном районе. В «Картах Google» пользователи смогут узнать, сколько времени займет дорога от дома до предполагаемой работы.

Понравившиеся вакансии могут сохраняться, а вся необходимая информация и уведомления будут поступать по электронной почте, пишет News.ru.

На данный момент Google сотрудничает с hh.ru, Superjob.ru, GorodRabot.ru и другими сервисами по подбору персонала, сообщает ФАН.