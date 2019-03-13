найти ×
   
  • USD -0.18
    65.59
  • EUR -0.04
    74.02
СохранитьСохранено0
×

00595

Находчивая кошка сама завела себе хозяина

Small dd3dc5f883
  • 13 марта 2019, 19:09
  • Анна Лаврова, журналист «Ридуса», раздел «Развлечения»

Говорят, что все встречи не случайны. Это истину недавно испытал на себе австралиец Али Сафа (Ali Safa), который неожиданно приобрёл друга. В тот обычный день парень проводил выходной у себя дома, вышел погреться на солнышке и задремал, а проснулся уже не один.

Я заснул на кресле в своём саду, а проснувшись через пару часов, обнаружил, что у меня на животе дремлет крошечный белый котёнок. Точнее сначала я подумал, что это крыса, но когда кошка замурлыкала, моё сердце растаяло. У меня никогда не было домашних животных, я вообще одиночка. Но в тот момент мне стало всё равно, откуда взялся этот котёнок и есть ли у него блохи, он выбрал меня, и я почувствовал себя счастливым — написал в соцсетях австралиец.

Маленькая кошка сразу же попросила еды: «Котёнок был отчаянно голоден, угадайте, кому достались куриные крылышки, которые приготовила мне мама?», — написал парень на портале Reddit. После обеда Али отвёз животное к ветеринару. Доктор сказал, что кошечка здорова и не чипирована, а значит австралиец может считать себя её полноправным хозяином.

«Она — самая забавная кошка, с которой я когда-либо играл, и самый упрямый, отчаянно ищущий внимания зверь. Когда я что-то делаю в доме, она не отходит от меня ни на шаг. Я перестал учить кошку спать в её маленькой кровати, которую я купил специально для неё, и теперь мы делим с ней мою кровать, а её кроватка просто собирает пыль в углу моей комнаты. Я назвал свою кошечку Ангел, ведь она буквально свалилась на меня с небес», — рассказал счастливый обладатель белоснежного питомца.

Ранее «Ридус» рассказывал про собаку, которая сама завела себе новых хозяев, потому что старые привязали её во дворе и совсем забросили.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Экономика
Почему Индия не платит за российское оружие
31047932читать позжечитаю позже
Город
Станция «Мичуринский проспект» Солнцевской линии метро во всех деталях
805872читать позжечитаю позже

главное


Интернет
Чего не стоит покупать на AliExpress. Но все покупают

Среди кучи полезных товаров на AliExpress немало и откровенного мусора. Стоит он обычно недорого.

210704434читать позжечитаю позже

Экономика
Как обманывают «управдомы» и как снизить оплату ЖКУ вдвое12 марта

Вы еще платите за ЖКУ столько, сколько вам начислили? Тогда мы идем к вам.

4029866читать позжечитаю позже