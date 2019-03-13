Находчивая кошка сама завела себе хозяина

Говорят, что все встречи не случайны. Это истину недавно испытал на себе австралиец Али Сафа (Ali Safa), который неожиданно приобрёл друга. В тот обычный день парень проводил выходной у себя дома, вышел погреться на солнышке и задремал, а проснулся уже не один.

Я заснул на кресле в своём саду, а проснувшись через пару часов, обнаружил, что у меня на животе дремлет крошечный белый котёнок. Точнее сначала я подумал, что это крыса, но когда кошка замурлыкала, моё сердце растаяло. У меня никогда не было домашних животных, я вообще одиночка. Но в тот момент мне стало всё равно, откуда взялся этот котёнок и есть ли у него блохи, он выбрал меня, и я почувствовал себя счастливым — написал в соцсетях австралиец.

Маленькая кошка сразу же попросила еды: «Котёнок был отчаянно голоден, угадайте, кому достались куриные крылышки, которые приготовила мне мама?», — написал парень на портале Reddit. После обеда Али отвёз животное к ветеринару. Доктор сказал, что кошечка здорова и не чипирована, а значит австралиец может считать себя её полноправным хозяином.

«Она — самая забавная кошка, с которой я когда-либо играл, и самый упрямый, отчаянно ищущий внимания зверь. Когда я что-то делаю в доме, она не отходит от меня ни на шаг. Я перестал учить кошку спать в её маленькой кровати, которую я купил специально для неё, и теперь мы делим с ней мою кровать, а её кроватка просто собирает пыль в углу моей комнаты. Я назвал свою кошечку Ангел, ведь она буквально свалилась на меня с небес», — рассказал счастливый обладатель белоснежного питомца.

Ранее «Ридус» рассказывал про собаку, которая сама завела себе новых хозяев, потому что старые привязали её во дворе и совсем забросили.

