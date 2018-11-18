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Стала известна причина дешевизны интернета в России

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© Ведомости/ТАСС

Интернет в России считается одним из самых дешевых в мире, заявил интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев.

По его словам, низкая цена вызвана высокой конкуренцией на рынке интернет-провайдеров, а также отсутствием монополии конкретного оператора на обеспечение связью конкретного района или домохозяйства.

«Чтобы эту конкуренцию выдерживать, компаниям приходилось понижать цены на свои услуги», — пояснил Мариничев в беседе с aif.ru.

Поскольку средняя ежемесячная плата за интернет в РФ составляет 9,77 долларов, Россия входит в топ-5 стран с самым дешевым доступом к Сети, приводит газета «Известия» данные британской компании Cable. Для сравнения в США за интернет в среднем платят почти 68 долларов в месяц, в Великобритании — около 40 долларов, а в Германии — почти 37 долларов.

Такую существенную разницу в цене Мариничев объяснил тем, что во многих странах Европы нельзя выбрать понравившегося провайдера и провести его кабель в квартиру, поскольку процесс подключения к интернету монополизирован оператором, заключившим договор с управляющей компанией дома.

Кроме того, по словам интернет-омбудсмена, в России действуют госпрограммы по подключению к интернету бюджетных учреждений, что является стимулирующим фактором для прихода компаний-операторов в небольшие города и маленькие населенные пункты.

Ранее сообщалось, что Госдума приняла в первом чтении законопроект об устойчивой работе Рунета. Новый закон предполагает создание инфраструктуры, которая позволит обеспечить доступность онлайн-услуг при отключении российского интернета от зарубежных корневых серверов.

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Комментарии (1)

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    коля ванинсегодня, 18:06

    притязания (редкий случай) спровоцированы лидерами ссср России. если хрущёв моментально сориентировался и закрыл тему после требования Японии вернуть 4 острова в ответ на предложение хрущёва отдать 2 острова то ельцинпутин тянут кота за хвост подталкиваемые дурными советниками надеясь умаслить самураев. не понимая психологию военного сословия не признающих уступок и оносящихся к уступающим как лузерам не достойных уважения. сегодняшний якобы отказ власти возвращать острова Японии не означает отказ возвращать . питерский хулиган действует по поговорке "пацан сказал пацан сделал". и ещё вернётся к теме передачи Японии российской территории

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